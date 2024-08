Χόλιγουντ: Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ μετά το διαζύγιο δεν θα εμφανιστούν μαζί στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας “Unstoppable”

Λίγες ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από την Τζένιφερ Λόπες, ανήμερα της 2ης επετείου του γάμου τους, έγινε γνωστό ότι η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια και ο Μπεν Άφλεκ δεν θα περπατήσουν μαζί στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας τους «Unstoppable».

Jennifer Lopez and Matt Damon Will Attend Unstoppable Toronto Premiere, Ben Affleck Will Be Absent: Source https://t.co/dvN751THgn