Χιλιάδες είναι τα άστεγα παιδιά στην Αγγλία την ώρα που εκατοντάδες άδεια κτήρια υπάρχουν σε όλη την χώρα

Δεκάδες χιλιάδες δημοτικές κατοικίες είναι κενές, παρά το γεγονός ότι η χώρα αντιμετωπίζει εθνική κρίση στέγασης. Στο Λονδίνο, πάνω από 57.000 νοικοκυριά ήταν άστεγα ή κινδύνευαν να μείνουν άστεγα πέρυσι. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 145.800 παιδιά στην Αγγλία είναι άστεγα και ζουν σε προσωρινά καταλύματα, αριθμός ρεκόρ, 15% περισσότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Στην Αγγλία έχουν καταγραφεί 33.993 κενές δημοτικές κατοικίες, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2009. Και το Sky News αποκάλυψε ότι περισσότερα από 6.000 σπίτια που παρέχονται από το κράτος σε άστεγους είναι κενά για πάνω από ένα χρόνο.

