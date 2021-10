Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μπάιντεν – Ερντογάν (video)

Ανταπόκριση από την Ιταλία για την ΕΡΤ: Κρίστιαν Μαυρής

Η συνάντηση κράτησε 65 λεπτά και στο επίκεντρο βρέθηκε το θέμα των F-35 αλλά και του αιτήματος της Τουρκίας να επιστραφεί το ποσό των 1,4 δισ. ευρώ που είχε καταβάλει η Άγκυρα για το πρόγραμμα πώλησης των συγκεκριμένων αεροσκαφών.

«Ασφαλώς ο Τζο Μπάιντεν θα επισημάνει πως πρέπει να βρούμε τρόπο να αποφεύγουμε κρίσεις στο μέλλον, καθώς κι ότι οι σπασμωδικές ενέργειες δεν πρόκειται να ωφελήσουν την εταιρική σχέση και τη συμμαχία ΗΠΑ-Τουρκίας», είπε αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, ενόψει της συνάντησης η οποία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν θα γινόταν αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε προχωρήσει στην απέλαση του Αμερικανού πρεσβευτή. Ο Τζο Μπάιντεν άνοιξε τη συνάντηση δηλώνοντας στους δημοσιογράφους πως σκόπευε να έχει μια «καλή συνομιλία» με τον Τούρκο ομόλογό του.

Σύμφωνα με άρθρο του πρακτορείου Reuters οι δύο άνδρες συζητούν σειρά θεμάτων γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, όπως η Συρία και η Λιβύη, αλλά και την αγορά 40 Αμερικανικών F-16, ένας καυτός φάκελος για τον Μπάιντεν εφόσον Αμερικανοί νομοθέτες βλέπουν αρνητικά την προηγούμενη αγορά Ρωσικών S-400 από την Τουρκία.

Σημειωτέον σύμφωνα με το Reuters,ότι χθες το βράδυ αξιωματούχος τόνισε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος θα προειδοποιούσε τον Τούρκο Πρόεδρο να μην προβεί «σε οποιεσδήποτε αιφνιδιαστικές ενέργειες» οι οποίες «δεν θα ωφελήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και ότι οι κρίσεις αυτού του είδους θα πρέπει να αποφεύγονται». Μια ξεκάθαρη αναφορά στο γεγονός της πρόσφατης απειλής απέλαση 10 πρέσβεων, μεταξύ αυτών και του Αμερικανού.

🔴 US President Biden: 'We're planning to have a good conversation' says ahead of Erdogan meeting#Turkey

📸 pic.twitter.com/B1oqvMeGuB

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 31, 2021