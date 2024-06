Χαβάη: Nεκρός από επίθεση καρχαρία ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής»

Toν γύρο του κόσμου έχει κάνει η είδηση ότι ο 49χρονος Ταμάγιο Πέρι (Τamayo Perry), θρύλος του wind surfing και ηθοποιός του Χόλιγουντ έχασε τη ζωή του μετά από δολοφονική επίθεση καρχαρία στο νησί Οάχου της Χαβάης, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χονολουλού.

Surfing legend Tamayo Perry, 49, is killed in shark attack in Hawaii: Pirates of the Caribbean and Blue Crush star's body washed up with an arm and leg missing https://t.co/FxUqgM6GhH pic.twitter.com/XI9utvjrpJ