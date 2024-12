Χάμα: Η πόλη-κλειδί της Συρίας είναι περικυκλωμένη από «τρεις πλευρές»

Τζιχαντιστές και αντάρτες που έχουν συμμαχήσει μαζί τους περικύκλωσαν σχεδόν εντελώς χθες Τετάρτη τη Χάμα, στην κεντρική Συρία, μια εβδομάδα αφότου εξαπέλυσαν κεραυνοβόλα επίθεση με ορμητήριο τον βορρά, με τις συριακές ένοπλες δυνάμεις να προσπαθούν να τους απωθήσουν.

Μέσα σε μια εβδομάδα, προς γενική κατάπληξη, οι αντικαθεστωτικοί κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας, και συνέχισαν την προώθησή τους προς τη Χάμα, πόλη στρατηγικής σημασίας για το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, μόλις 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Δαμασκό.

#Syria: rebel forces have seized control of the strategic town of al-Saan.



This means the road between #Hama and the eastern junction of Ithriyah is now cut. Regime counter-offensive on Aleppo is becoming impossible at this point. pic.twitter.com/KZnCfw2GUo