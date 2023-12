WSJ: Το Ισραήλ άρχισε να διοχετεύει θαλασσινό νερό στις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός έχει αρχίσει να βάζει θαλασσινό νερό στις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα, αναφέρει η Wall Street Journal επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα διαρκέσει πιθανότατα εβδομάδες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσαν ότι η διαδικασία θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταστροφή των σηράγγων, όπου το Ισραήλ πιστεύει ότι η Χαμάς κρύβει ομήρους, μαχητές και πυρομαχικά, σημειώνει η WSJ. Άλλοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι τo θαλασσινό νερό θα έθετε σε κίνδυνο την παροχή πόσιμου νερού στη Γάζα, αναφέρει ακόμα η εφημερίδα.

