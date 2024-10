Washington Post: Απώλεσε περί το 10% των συνδρομητών της μετά την απόφαση του ιδιοκτήτη της να μη στηρίξει την Χάρις

Πάνω από 250.000 αναγνώστες της ψηφιακής ή της χάρτινης έκδοσης της Washington Post αποφάσισαν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους μετά την ανακοίνωση του ιδιοκτήτη της, του μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος, πως η εφημερίδα δεν θα επιλέξει να υποστηρίξει ούτε τη Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις, ούτε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης Τρίτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες άλλου αμερικανικού μέσου ενημέρωσης.

Ρεπόρτερ του National Public Radio (NPR) ανέφερε μέσω X χθες πως πρόκειται για χονδρικά το 10% των συνδρομητών της εφημερίδας.

After non-endorsement, 250,000 subscribers cancel The Washington Post: https://t.co/Z2kVT8qmQV New from me, confirming figures first reported by @davidfolkenflik

Η απόφαση προκάλεσε οργή στο αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας, καθώς εκλήφθηκε ως προσπάθεια από πλευράς του κ. Μπέζος να περιορίζει τη δυνητική ζημιά στα συμφέροντά του και στις επιχειρήσεις του σε περίπτωση επιστροφής του κ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε προχθές στην εφημερίδα του, ο μεγιστάνας στον οποίο ανήκουν επίσης ο ψηφιακός κολοσσός της λιανικής Amazon και η ιδιωτική εταιρεία διαστήματος Blue Origin —που εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από δημόσιες συμβάσεις—, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωσε πως δεν έχει «πολιτική ατζέντα» και επιχειρηματολόγησε πως οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν «προκαταλήψεις» και η επιλογή υποψήφιου δεν θα βοηθούσε να αποκατασταθεί η εικόνα της αμεροληψίας τους.

Το κείμενο με το οποίο η σύνταξη της εφημερίδας ανακοίνωνε πως τάσσεται υπέρ της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο είχε γραφτεί, αλλά ο Τζεφ Μπέζος αποφάσισε να μη δημοσιευθεί.

One-third of The Washington Post’s editorial board steps down amid a wave of canceled subscriptions over non-endorsement in the 2024 US presidential election https://t.co/TCpvc6EUQP