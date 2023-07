Βρετανία: Περισσότερα από 700 πυροβόλα όπλα κατασχέθηκαν σε κοινή βρετανο-ισπανική επιχείρηση

Περισσότερα από 700 πυροβόλα όπλα κατασχέθηκαν κατά την διάρκεια κοινής επιχείρησης της βρετανικής Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος (National Crime Agency -NCA) και της ισπανικής υπηρεσίας Guardia Civil που διήρκεσε πέντε χρόνια και είχε σκοπό να αποτρέψει την εισαγωγή στην Βρετανία αντιγράφων όπλων που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε φονικά όπλα, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της η NCA.

🚨More than 700 firearms have been recovered in the UK in a ground-breaking operation led by the NCA and in partnership with @guardiacivil 🚨 pic.twitter.com/pUg91yJXVM