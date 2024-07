Βρετανία: Οι υπηρεσίες της Eurostar προς το Παρίσι επηρεάστηκαν εξαιτίας των βανδαλισμών που υπέστη το γαλλικό δίκτυο τρένων

Η εταιρεία Eurostar ανακοίνωσε ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι έχουν επηρεαστεί από τους βανδαλισμούς που υπέστησαν στη διάρκεια της νύχτας τρεις διαδρομές τρένων υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων που θα επηρεάσουν τις μετακινήσεις τουριστών προς την πόλη που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

'Massive' attacks target France rail system



France's high-speed TGV rail network has been targeted by "malicious acts" including extreme vandalism and arson, trains operator SNCF has said, just hours before the Olympic Games in Paris are set to open.