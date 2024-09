Βρετανία: Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Λονδίνου να αναστείλει 30 άδειες εξαγωγής όπλων

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η ασφάλεια του Ισραήλ δεν θα αποδυναμωθεί μετά την απόφαση του Λονδίνου να αναστείλει κάποιες άδειες εξαγωγής όπλων προς τη χώρα αυτή, την ώρα που η βρετανική κυβέρνηση γίνεται στόχος επικρίσεων από Ισραηλινούς υπουργούς και στελέχη της εγχώριας εβραϊκής κοινότητας.

Η Βρετανία ανέστειλε περίπου 30 από τις σχεδόν 350 άδειες εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ λόγω των ανησυχιών ότι αυτός ο στρατιωτικός εξοπλισμός ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

‘We’ve concluded these could be linked to a serious breach of international humanitarian law.’



