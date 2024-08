Βραζιλία: 62 σοροί επιβατών και πληρώματος περισυνελέγησαν – Eξετάζονται τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου

Oι βραζιλιάνικες αρχές ανέκτησαν χθες Σάββατο τα πτώματα των 62 θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας κοντά στο Σαν Πάουλο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν την ανάλυση του περιεχομένου των λεγόμενων μαύρων κουτιών του αεροσκάφους για να εξακριβωθούν τα αίτια.

Το αεροσκάφος συνετρίβη προχθές Παρασκευή στη Βινιέντου, πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

Μετά την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιδίνησή του που κατέγραψαν σε βίντεο κάτοικοι, το αεροσκάφος συνετρίβη σε χώρο με βλάστηση, στο εξωτερικό συγκροτήματος κατοικιών.

«Συνολικά, 62 πτώματα (34 ανδρών και 28 γυναικών) ανακτήθηκαν και διακομίστηκαν στο νεκροτομείο ενόψει της αναγνώρισής τους και της παράδοσής τους στις οικογένειές τους», ενημέρωσε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Δύο από τα πτώματα, αυτά του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, αναγνωρίστηκαν ήδη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βινιέντου, τον Ντάριου Πασέκου.

Το κέντρο ερευνών και πρόληψης αεροναυτικών ατυχημάτων της Βραζιλίας (CENIPA) διενεργεί έρευνα και πλέον οι ειδικοί του άρχισαν να αναλύουν το περιεχόμενο των δυο μαύρων κουτιών (του καταγραφέα δεδομένων πτήσεις και του αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου).

