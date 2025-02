Βοστώνη: Παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε ο Αμερικανός Γκραντ Φίσερ στα 5.000 μέτρα στον κλειστό στίβο

Ο Γκραντ Φίσερ διέλυσε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000 μέτρα του κλειστού στίβου, μόλις μια εβδομάδα μετά το ρεκόρ που σημείωσε στα 3.000 μέτρα του κλειστού. Ο Αμερικανός δρομέας σημείωσε επίδοση 12 λεπτά, 44 δευτερόλεπτα και εννέα εκατοστά στο πλαίσιο του “David Hemery Valentine Invitational”, το οποίο διεξήχθη στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης, και βελτίωσε το 12:49.60 που είχε πετύχει ο Αιθίοπας «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, Κενενίσα Μπέκελε, το 2004.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος Φίσερ, ο οποίος κατέκτησε πέρυσι το χάλκινο μετάλλιο στα 5.000 και τα 10.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, είχε βελτιώσει το περασμένο Σάββατο το παγκόσμιο ρεκόρ στα 3.000 μέτρα του κλειστού στους “Millrose Games” στη Νέα Υόρκη. Δεύτερος πίσω από τον Φίσερ τερμάτισε ο Ζιμί Γκρεσιέ με 12:54.92, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ Ευρώπης στον κλειστό στίβο και ρεκόρ Γαλλίας.

Grant Fisher gets his second world indoor record in seven days with an INCREDIBLE 12:44.09 5000m performance at the BU Valentine Invite.



Fisher knocked 5.5 seconds off Kenenisa Bekele's 21-year-old mark with a largely solo second half and a 59.36 final…