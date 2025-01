Β. Κορέα: Η χώρα ξανανοίγει στον τουρισμό την πόλη Ρασόν, σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες

Η Βόρεια Κορέα ξανάνοιξε στους ξένους τουρίστες μια πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα και τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τουριστικοί πράκτορες, πέντε χρόνια μετά το ‘κλείσιμο’ της χώρας λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Στις αρχές του 2020, το βορειοκορεατικό καθεστώς είχε αποφασίσει να διακόψει την πρόσβαση στη χώρα για να εμποδίσει την εξάπλωση του κορονοϊού.

Breaking News: North Korea 🇰🇵 has officially reopened for Tourism and everyone is allowed to visit. This is limited to Rason, the Special Economic Zone in the Northeast of the Country. North Korea closed its borders during covid and remained closed until today. Limited numbers of… pic.twitter.com/DCraFnXLqf