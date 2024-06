Β. Κορέα: Η Πιονγκγιάνγκ τερματίζει «προσωρινά» την αποστολή μπαλονιών με ακαθαρσίες στην Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα δεσμεύθηκε «να διακόψει» την αποστολή μπαλονιών με ακαθαρσίες προς την Νότια Κορέα, έπειτα από το κύμα των τελευταίων ημερών.

North Korea sent some 600 more balloons into South Korea overnight, days after its initial payload of balloons carrying excrement and trash

«Θα διακόψουμε προσωρινά την διασπορά σκουπιδιών δια μέσου των συνόρων», ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA της Βόρειας Κορέας διαβεβαιώνοντας ότι το «αντίμετρο» αυτό απέδωσε.

North Korea has flown hundreds of balloons filled with waste and excrement into South Korea.



They say it's a "gift" after South Koreans sent propaganda over the border into the north.