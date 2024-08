Unicef: Η κρίση του υποσιτισμού επιδεινώνεται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική – 77 εκατ. παιδιά υποφέρουν από πείνα

Το ένα τρίτο των παιδιών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική υποφέρουν από υποσιτισμό, προειδοποίησε σήμερα η Unicef, κρούοντας τον κώδωνα για την “κρίση που επιδεινώνεται” εν μέσω συγκρούσεων και φαινομένων κλιματικής αλλαγής.

Τουλάχιστον 77 εκατομμύρια παιδιά, δηλαδή το ένα τρίτο, στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική υποφέρουν από μια ή άλλη μορφή υποσιτισμού”, ανακοίνωσε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με τη Unicef, 55 εκατομμύρια παιδιά σε 20 χώρες της περιοχής είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα και άλλα 24 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από “ελλιπή σίτιση, συγκεκριμένα από καθυστέρηση στην ανάπτυξη, εξάντληση και αδυναμία”.

“Η επιδείνωση της κρίσης του υποσιτισμού στην περιοχή οφείλεται στη φύση και στον τρόπο με τον οποίο τρέφονται τα παιδιά, στην έλλειψη πρόσβασης στις θρεπτικές τροφές, στο πόσιμο νερό, στην ιατρική περίθαλψη και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, καθώς και στην αύξηση των φτηνών, ανθυγιεινών τροφίμων, πλούσιων σε αλάτι, ζάχαρη και λίπος”, προσθέτει η υπηρεσία.

