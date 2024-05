Tζαζ συναυλία στις 7/6 με τη μελωδική φωνή της Κριστίν Μπεράρντι – Μαζί της το ντουέτο των Άρη Παπαδόπουλου και Γρ. Θεοδωρίδη

Η πολυβραβευμένη Jazz vocalist Κριστίν Μπεράρντι (Kristin Berardi) έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συναντά το ντουέτο των Άρη Παπαδόπουλου (πιάνο) και Γρηγόρη Θεοδωρίδη (μπάσο) για μία ξεχωριστή συναυλία στις 7 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το ιδιαίτερο ύφος της τραγουδίστριας από την Αυστραλία με υπόβαθρο τον αφαιρετικό ήχο του ντουέτου των Άρη Παπαδόπουλου με τον Γρηγόρη Θεοδωρίδη δημιουργούν μια αισθησιακή και μυσταγωγική ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας ένα νεοσύστατο vocal Jazz τρίο που θα παρουσιάσει συνθέσεις της Kristin Berardi και του Άρη Παπαδόπουλου. Την ξεχωριστή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος) στις 7 Ιουνίου (20:30) διοργανώνει η δισκογραφική Irida Music.

Το who is who των καλλιτεχνών

Η Kristin Berardi είναι μια διεθνώς βραβευμένη τραγουδίστρια από την Αυστραλία. Τώρα ζει στην Ελβετία καθώς είναι καθηγήτρια Jazz Voice στο Hochschule of Music της Λουκέρνης. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 10 προσωπικά άλμπουμ, με το τελευταίο να είναι το “The Light and the Dark” με τη συμμετοχή της Ingrid Jenson. Οι διακρίσεις της περιλαμβάνουν τη πρώτη θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Φωνητικής του Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ (2006), το Εθνικό Βραβείο Τζαζ (Αυστραλία 2012), τα 3 βραβεία Bell για το καλύτερο φωνητικό άλμπουμ τζαζ της χρονιάς (Αυστραλία), μεταξύ άλλων. Έχει παίξει στο Birdland Jazz Club της Νέας Υόρκης, στο Montreux Jazz Festival, στο Sapporo JF, στο Java Jazz Festival. Ανυπομονεί να παίξει στην Αθήνα για πρώτη φορά.

Ο Άρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και τζαζ πιάνο στο Ωδείο Φίλππος Νάκας. Δραστηριοποιείται ως πιανίστας της τζαζ από το 2002, μοιράζοντας την τοπική σκηνή με πολλούς Έλληνες και Ευρωπαίους καλλιτέχνες.

Άρης Παπαδόπουλος

Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, ένα με το κουαρτέτο του με το όνομα ENDEAVORS το 2017 και το ANAPOLONTAS, ένα ντουέτο πιάνου-μπάσου με τον Γρηγόρη Θοδωρή το 2023 με πρωτότυπες συνθέσεις. Είναι Καθηγητής Δομικής Μηχανικής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

O Γρηγόρης Θεοδωρίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη του Αγρινίου. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στην Αθήνα και σπούδασε Jazz και κλασικό κοντραμπάσο. Το 2011 μετακόμισε στην Ολλανδία για να σπουδάσει τζαζ ερμηνεία στο Βασιλικό Ωδείο της Χάγης και πήρε το δίπλωμά του με άριστα το 2016. Από το 2017 ταξιδεύει και παίζει μουσική σε φεστιβάλ στην Ευρώπη και σε σκηνές τζαζ στη Νέα Υόρκη, το Τόκιο, τη Σαγκάη, Λονδίνο, Κοπεγχάγη κ.λπ.

Γρηγόρης Θεοδωρίδης

Έχει συνεργαστεί με πολλούς αναγνωρισμένους μουσικούς της Jazz στην Ευρώπη όπως οι Juraj Stanik, Eric Ineke, Rik Mol, Attila Gyarfas, Thomas Maasz. Με το προσωπικό του trio κυκλοφόρησε πρόσφατα (2023) το πρώτο του προσωπικό album με το όνομα “Green of Scilence.

Eισιτήρια: 15 € | Φοιτητές – ΑΜΕΑ: 10 € | Διάρκεια: Διάρκεια: 90 λεπτά. Για πληροφορίες: Irida Music, T/2106564434, E-mail: info@iridamusic.eu

