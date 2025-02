Τρίμηνος αποκλεισμός στον τενίστα Γιανίκ Σίνερ για υπόθεση ντόπινγκ – Τι δήλωσε το Νο 1 στον κόσμο για την ποινή της WADA

Σε συμβιβασμό με τη WADA, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ ήρθε ο 23χρονος Ιταλός τενίστας Γιανίκ Σίνερ αποδεχόμενος τον τρίμηνο αποκλεισμό που του έχει επιβληθεί καθώς τον περασμένο Μάιο βρέθηκε θετικός δύο φορές σε ίχνη απαγορευμένης ουσίας.

Η ποινή από 9 Φεβρουαρίου έως 4 Μαΐου σημαίνει ότι ο Σίνερ, που είναι νούμερο 1 στον κόσμο, θα είναι ελεύθερος να αγωνιστεί στο French Open, το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς, που ξεκινά στις 25 Μαΐου στο Roland Garros.

World number one Jannik Sinner has accepted an immediate three-month ban from tennis.



It comes after he reached a settlement with the World Anti-Doping Agency over his two positive doping tests last year, with his suspension running from 9th February until 4th May.#BBCTennis pic.twitter.com/oJ58O0SEUe