Τραμπ: «Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ σήμερα. Είχα τον Θεό με το μέρος μου – Θα είμαι πρόεδρος για όλη την Αμερική, όχι τη μισή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα του κόμματός του, των Ρεπουμπλικάνων, κατά την ομιλία του στο συνέδριό του στο Μιλγουόκι, την πρώτη σημαντική μετά τη δολοφονική επίθεση εις βάρος του.

Donald Trump arrived on the stage at the Republican National Convention on Thursday to accept the party's nomination for president. It's his first major speech since surviving an assassination attempt less than a week ago. Follow live updates: https://t.co/8GYo9wvVfn pic.twitter.com/glCLJmJFCy

«Με πίστη και αφοσίωση, αποδέχομαι υπερήφανα το χρίσμα σας» είπε απευθυνόμενος στους συνέδρους στο Ουισκόνσιν (βόρειες ΗΠΑ). Προέβλεψε «απίστευτη νίκη» στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, υποσχόμενος «τα τέσσερα ομορφότερα χρόνια στην ιστορία» των ΗΠΑ αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Προσπάθησε εξάλλου να φανεί ενωτικός, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια: «Είμαι υποψήφιος για να γίνω ο πρόεδρος όλης της Αμερικής, όχι της μισής», διαβεβαίωσε.

Αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας του, ο Τράμπ ιδιαίτερα φορτισμένος τόνισε ότι «δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ σήμερα. Είχα τον Θεό με το μέρος μου». Παράλληλα κράτησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς την ώρα που σε μια συναισθηματική τελετή η στολή του παρουσιάσθηκε στα μέλη του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών.

BREAKING: Donald Trump accepts the GOP nomination and delivers speech at the RNC convention and recounts the events that nearly took his life.



The firefighter, Corey Comperatore, who lost his life on that day was represented on stage as his gear was put out on stage. pic.twitter.com/CtzoKP8nx0