Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 39 νεκροί από πυρκαγιά στην επαρχία Τζιανγκσί

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος στην κινεζική πόλη Σινγιού της επαρχίας Τζιανγκσί, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι παγιδευμένοι.

