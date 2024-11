Τουρκία: Κύμα συλλήψεων μετά την καθαίρεση φιλοκούρδων δημάρχων – Στη φυλακή και ένας δημοσιογράφος

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι δεκάδες άτομα στην Τουρκία γιατί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική δίωξη και φυλάκιση φιλοκούρδων δημοτικών παραγόντων. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, περισσότερα από 30 άτομα κατηγορήθηκαν και φυλακίστηκαν αυτή την εβδομάδα στην Τουρκία επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την καθαίρεση τριών φιλοκούρδων δημάρχων από τα νοτιοανατολικά της χώρας που κατηγορούνται για «τρομοκρατία», ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ένας δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού ιστότοπου 10Haber τέθηκε επίσης υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου για μια σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με την καθαίρεση την περασμένη εβδομάδα από το αξίωμά του του δημάρχου της περιοχής Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κατηγορήθηκε από τις αρχές για διασυνδέσεις με το PKK, είπε ο δικηγόρος του.

Περισσότερα από 250 άτομα έχουν συλληφθεί συνολικά από τη Δευτέρα για συμμετοχή σε παράνομες διαδηλώσεις και στόχευση μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Σε 33 από αυτούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες και φυλακίστηκαν, 37 τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση και άλλοι τρεις σε κατ’ οίκον περιορισμό, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η αντικατάσταση τη Δευτέρα από διορισμένους από το κράτος διοικητές τριών φιλοκούρδων δημάρχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μεγάλων πόλεων του Μαρντίν και του Μπάτμαν, προκάλεσε την οργή των κατοίκων και τις καταδίκες του Συμβουλίου της Ευρώπης και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Turkey continues to exert intense pressure on press freedom, as evidenced by the recent arrest of journalist Furkan Karabay. Journalists still face detention simply for reporting the news, a disturbing reminder of the challenges for freedom of expression in the country.… https://t.co/T6eNgiW8R0