Τουρκία: Καρέ καρέ η γροθιά στο πρόσωπο του διαιτητή που «τίναξε στον αέρα» το τουρκικό ποδόσφαιρο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η επίθεση με γροθιές που δέχτηκε ο Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, διαιτητής σε αγώνα ποδοσφαίρου από τον Φαρούκ Κότζα, πρόεδρο της Ανκαραγκιουτζού κατά τη διάρκεια τηςς 15η αγωνιστική της τουρκικής «Σούπερ Λιγκ».

Μια αποτρόπαια κίνηση που οδήγησε στην απόφαση της Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας να αναβάλει επ’ αόριστον τους αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της χώρας.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu με νέα ανάρτησή του στο διαδίκτυο καταγράφει καρέ καρέ την στιγμή της επίθεσης, το μένος στο πρόσωπο του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας και τα όσα ακολούθησαν.

🟥 Faruk Koca, president of Turkish football club MKE Ankaragucu, remanded into custody for punching referee Halil Umut Meler in the face after a league match on Monday



⏩ Meler was taken to a hospital in Ankara after the attack



⏩ Turkish Football Federation has suspended… pic.twitter.com/zFUgyKpvvX