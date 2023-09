Το «χαμένο» άλμπουμ των SOCRATES DRANK THE CONIUM αποκλειστικά στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Το 2010 ο Γιάννης Σπάθας, ο Αντώνης Τουρκογιώργης και ο drummer Μάκης Γιούλης ξεκίνησαν να ηχογραφούν τα νέα τραγούδια των θρυλικών Socrates Drank the Conium. Ως σήμερα, το άλμπουμ αυτό θεωρείτο «χαμένο».

13 χρόνια μετά, κυκλοφορεί και το ακούμε αποκλειστικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 μια εβδομάδα πριν την επίσημη κυκλοφορία του. To νέο album των Socrates Drank The Conium έχει τον τίτλο «Socrates Last Forever», ηχογραφήθηκε την περίοδο 2009 – 2010 και πλέον παύει να είναι «χαμένο» από τη στιγμή που ο Κώστας Μπίγαλης ανέλαβε να ολοκληρώσει τη μίξη του στην τελική σημερινή της μορφή. Ετσι, ακούμε σε 11 ολοκαίνουρια τραγούδια τον Αντώνη Τουρκογιώργη (Φωνή, Μπάσο), τον δεξιοτέχνη Γιάννη Σπάθα σε απίστευτα κιθαριστικά σόλο και τον Μάκη Γιούλη στα Ντραμ. Όλα τα τραγούδια είναι στο γνώριμο rock ήχο της θρυλικής μπάντας που όλοι αγαπήσαμε.

Από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, συντονιζόμαστε με το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και ακούμε επιλεγμένα τραγούδια από το δίσκο σε αποκλειστική μετάδοση. Την παραμονή κυκλοφορίας του δίσκου, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 16:00, ο Κώστας Μπίγαλης συνομιλεί με τον Σιδερή Πρίντεζη και ξεδιπλώνουν παρέα την ιστορία του «χαμένου δίσκου των Socrates».

Το «Socrates Last Forever» κυκλοφορεί αρχικά αποκλειστικά σε limited βινύλιο σε αριθμημένα αντίτυπα, ενώ 10 ακροατές του Δεύτερου Προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα αντίτυπο στον διαγωνισμό που θα ξεκινήσει την ίδια μέρα!

Παράλληλα, από Δευτέρα, στην εκπομπή «Ροκ Συναναστροφές» με τον Πάνο Χρυσοστόμου, στις 15:00 ακούμε: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου: Ο Γιάννης Σπάθας, από το αρχείο της εκπομπής, μιλά για την συζήτηση περί ελληνικού και ξένου στίχου στα τραγούδια των Socrates. Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου. Ο Αντώνης Τουρκογιώργης στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ως σήμερα, το 2010, εξηγεί γιατί οι Socrates δεν έκαναν τελικά διεθνή καριέρα. Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου. Εκτενής αναφορά στους drummers των Socrates που σηματοδοτούν τις διάφορες «εποχές» τους. Από τον Ηλία Μπουκουβάλα στον Μάκη Γιούλη, μέσω του Γιώργου Τρανταλίδη και του Νίκου Αντύπα. Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου. Όσα προηγήθηκαν του νέου άλμπουμ. Η επανένωση στο Λυκαβηττό το 1999, οι αλλαγές μελών, η συνέχεια…

Το τελευταίο κεφάλαιο για το κορυφαίο rock συγκρότημα της Ελλάδας, το οποίο καθόρισε την ελληνική ροκ γράφεται στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7.

