Το προφίλ των αξιόπιστων ατόμων

Όπως παρουσιάζει η Louise Lebouer στο Psychologies.com, το να ξέρετε σε ποιον μπορείτε να βασιστείτε μπορεί μερικές φορές να απαιτεί πολλή ανάλυση, αλλά υπάρχουν ορισμένα σημάδια που μπορούν να σας βοηθήσουν να διακρίνετε μεταξύ αξιόπιστων και αναξιόπιστων προσωπικοτήτων.

Ξέρετε σε ποιον μπορείτε να βασιστείτε; Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια, ιδίως στη φιλία, για να ξέρετε αν μπορείτε να εμπιστευτείτε κάποιον. Είναι άξιος ή άξια; Θα είναι πιστός σε εσάς; Πιστεύετε ότι θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει όταν το χρειαστείτε; Θα έχουν το συμφέρον σας στο μυαλό τους; Και, αντίστροφα, πιστεύετε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε τους κοντινούς σας ανθρώπους;

Ενώ η αξιοπιστία συχνά τονίζεται ως ένα από τα προσόντα που απαιτούνται για την εκπλήρωση μιας επαγγελματικής αποστολής, μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη στις προσωπικές μας σχέσεις. Γι’ αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κατανοούμε την αξιοπιστία, ώστε να μπορούμε να την εντοπίζουμε στους άλλους και να ξέρουμε πώς να την αναπτύξουμε στον εαυτό μας.

Τι σημαίνει να είσαι αξιόπιστος;

«Το να είσαι αξιόπιστος σημαίνει να αναγνωρίζεις τις προσδοκίες ενός άλλου ατόμου και να αισθάνεσαι υπεύθυνος για την εκπλήρωσή τους», συνοψίζει ο Arash Emamzadeh, ειδικός στην κλινική ψυχολογία και τη νευροψυχολογία, στο Psychology Today. Στη μελέτη τους «Ποιος είναι αξιόπιστος; Predicting trustworthy intentions and behavior”, που δημοσιεύθηκε το 2018 στο Journal of Personality and Social Psychology, η ομάδα των ερευνητών θέλει να κάνει διάκριση μεταξύ εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

«Η εμπιστοσύνη αντανακλά την προθυμία του εμπιστευόμενου ατόμου να είναι ευάλωτο με βάση τις θετικές προσδοκίες του διαχειριστή, ενώ η αξιοπιστία αντανακλά την τάση του διαχειριστή να ανταποκρίνεται σε αυτές τις θετικές προσδοκίες», εξηγούν οι ερευνητές. Με άλλα λόγια, για να θεωρηθείς αξιόπιστος, πρέπει να αναγνωρίζεις ότι το άλλο μέρος έχει προσδοκίες και να αισθάνεσαι υπεύθυνος για την εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών.

Ενοχή, εγγύηση αξιοπιστίας

Στη μελέτη του 2018, οι ερευνητές θέλησαν να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που κάνει ένα άτομο να φαίνεται πιο αξιόπιστο από ένα άλλο. Χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε 401 ενήλικες σχετικά με την τάση τους να αισθάνονται ένοχοι σε δεδομένες καταστάσεις και ένα παιχνίδι με χρήματα που περιλάμβανε δύο συμμετέχοντες οι οποίοι έπρεπε να εντοπίσουν την αξιοπιστία του άλλου, οι ερευνητές μπόρεσαν να βγάλουν ορισμένα συμπεράσματα. Η τάση να νιώθουν ενοχές έπαιζε ρόλο στη διαπροσωπική υπευθυνότητα και, κατά συνέπεια, στις συμπεριφορές που καταδείκνυαν την αξιοπιστία ή την αναξιοπιστία τους.

“Τα άτομα με τάση ενοχής ανέφεραν ότι αισθάνονταν υποχρεωμένα να ενεργούν ηθικά και υπεύθυνα όταν αλληλεπιδρούσαν με τους συντρόφους τους στο παιχνίδι”, συνοψίζει η κλινική ψυχολόγος Elizabeth Hopper για το περιοδικό Greater Good Magazine. “Η ενοχή ενεργοποιείται όταν τα άτομα αναγνωρίζουν ένα λάθος που έκαναν και οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στην ενοχή τείνουν να αποφεύγουν να συμμετέχουν σε συμπεριφορές που μπορεί να πληγώσουν ή να απογοητεύσουν τους άλλους”. Για να αποφύγουν το αίσθημα αυτής της ενοχής, οι άνθρωποι επιδίδονται σε συμπεριφορές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των άλλων. Από την άλλη πλευρά, αν αυτό δεν συμβαίνει και έχει γίνει κάποιο λάθος, η ενοχή τους ωθεί να λάβουν μέτρα για να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα πράγματα.

Η συμπεριφορά ενός αξιόπιστου ατόμου

Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας ενός ατόμου, ο έλεγχος των συναισθημάτων ενοχής του, ρωτώντας τον για παρελθούσες παραβάσεις και πιθανές τύψεις, ή παρουσιάζοντάς του ένα δύσκολο δίλημμα που έχει αντιμετωπίσει, θα μπορούσε να δώσει ενδείξεις ως προς την αξιοπιστία του.

Εκτός από αυτή την έννοια της ενοχής, η ευθυγράμμιση με τις αξίες του ατόμου, η αντιστοίχιση των λόγων του με τις πράξεις του και η ανάληψη ευθύνης συγκαταλέγονται στα δυνατά σημεία των αξιόπιστων ανθρώπων. Είναι επίσης ειλικρινείς όσον αφορά τις πράξεις τους, καθώς και τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, σύμφωνα με τον ιστότοπο HackSpirit. Σέβονται τα όρια των άλλων ανθρώπων, τα συναισθήματά τους και τον χρόνο τους. Οι αξιόπιστοι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα λάθη τους και είναι πρόθυμοι να μάθουν.

Πηγή: Psychologies.com, https://www.psychologies.com/moi/moi-et-les-autres-moi/Voici-le-profil-type-des-personnalites-fiables

Μετάφραση: Νικόλ Παπαδοπούλου

