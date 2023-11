Το Ισραήλ λέει ότι βρέθηκε σήραγγα κάτω από το Αλ Σίφα – Διαψεύδει ότι «έκλεισε» συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός

Διαψεύδει το Ισραήλ ότι «έκλεισε» η συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός. Αντιπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στην ιορδανική εφημερίδα Αλ Γαντ ότι συμφωνήθηκε να κηρυχθεί εντός της ημέρας κατάπαυση του πυρός η οποία θα έχει διάρκεια από τέσσερις ως πέντε ημέρες.

Την ίδια ώρα “Ζώνη θανάτου” ονομάζει τοΑλ Σίφα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς η ζωή των περίπου 260 ασθενών κρέμεται από μια κλωστή. Το νοσοκομείο είναι χωρίς ρεύμα και εφόδια, με σκουπίδια, χαλάσματα και ιατρικά απόβλητα στα δωμάτια και τους διαδρόμους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε κέντρο διοίκησης της Χαμάς σε βάθος 10 μέτρων κάτω από το Αλ Σίφα. Δημοσιοποίησε βίντεο που απεικονίζουν ένα φρεάτιο με μία ελικοειδή σκάλα, η οποία οδηγεί σε σήραγγα μήκους δεκάδων μέτρων και στο τέλος της σήραγγας υπάρχει μια θωρακισμένη πόρτα.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG