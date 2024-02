Το HRW κατηγορεί την Τουρκία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βόρεια Συρία

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατηγόρησε την Τουρκία για πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές της βόρειας Συρίας που ελέγχονται από τις τουρκικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους.

Η Συρίαέχει κατακερματιστεί μετά τον εμφύλιο του 2011 και ο τουρκικός στρατός μαζί με ομάδες ανταρτών που στηρίζει ελέγχουν δύο μεγάλες περιοχές στη μεθόριο με την Τουρκία.

🧵In a report released today, @HRW exposes the chilling reality of abuses & impunity in Turkish-occupied northern Syria, echoing the urgency for justice seen in the wake of the murder of Syrian feminist & activist Hiba Haj Aref in Bezaa village this week. https://t.co/GHa7gECKYd pic.twitter.com/63gfrtZfaO