Τέλος εποχής για το Netflix: Σταματάει η υπηρεσία ενοικίασης DVD

Από το 1998 που ξεκίνησε την υπηρεσία ενοικίασης DVD, τo Netflix έχει αποστείλει δισεκατομμύρια δίσκους σε συνδρομητές. Αλλά αυτό τελειώνει, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ταχυδρομήσει τις τελευταίες παραγγελίες σήμερα, σηματοδοτώντας «το τέλος μιας εποχής».

Ο επίσημος λογαριασμός του Netflix στο X ανάρτησε επίσης μια εικόνα με το μήνυμα «Τα DVD θα είναι πάντα στο DNA μας». Οι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο συνδρομητές στην υπηρεσία θα μπορούν να κρατούν τα τελευταία DVD που στάλθηκαν στα γραμματοκιβώτιά τους ως αναμνηστικά.

Netflix will mail its final DVD on September 29, 2023.



But the red envelope remains an enduring symbol of our love of entertainment. pic.twitter.com/vVdjuhJvrb