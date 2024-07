Tαραχές στο Μπαγκλαντές: Πάνω από 800 συλλήψεις

Πάνω από 800 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές τα τελευταία εικοσιτετράωρα, έπειτα από τις ταραχές που σημάδεψαν τις μαζικές κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά των ποσοστώσεων στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με νεότερη, σημερινή καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

#Bangladesh announced the closure of all public and private universities due to massive countrywide protests demanding reforms to the jobs quota system.

More https://t.co/OXah3e7qHz @uniworldnews pic.twitter.com/vGEaZ46BpY #bangladeshstudentprotests