Τα ATM της Bank of Ireland μοίραζαν χθες δωρεάν χρήματα στους πελάτες της λόγω τεχνικού προβλήματος

Η ιρλανδική τράπεζα Bank of Ireland ζήτησε συγγνώμη αφού επέλυσε το τεχνικό πρόβλημα που επέτρεψε στους πελάτες της να αποσύρουν ή να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα από όσα είχαν στον λογαριασμό τους.

Το τεχνικό πρόβλημα δημιούργησε ουρές μπροστά στα ATM κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας και μέχρι την νύκτα, καθώς εξαπλωνόταν η φήμη ότι τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης της Bank of Ireland μοίραζαν δωρεάν χρήματα και χρειάσθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

Τα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης γράφουν σήμερα ότι πελάτες χωρίς χρήματα στον λογαριασμό τους μπόρεσαν να σηκώσουν μέχρι και 1.000 ευρώ.

