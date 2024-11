Συρία: Νεκροί και τραυματίες από ισραηλινή επίθεση σε κατοικίες κοντά στη Δαμασκό

Ισραηλινή επίθεση σε κτήριο κατοικιών κοντά στη Δαμασκό προκαλεί αριθμό νεκρών και τραυματιών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας.

#Syria : Israel carried out ~45 minutes ago an airstrike against a building located in S. Zeinab district ( #Damascus ). This is a targeted assassination. pic.twitter.com/5y1qkQeKMm

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την επίθεση που σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα υπάρχουν αρκετά θύματα με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για αθώα θύματα.

A few minutes ago, Israel bombed a residential building in #Syria ’s Sayeda Zainab area in the capital #Damascus . pic.twitter.com/Vqrao2U54f

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το διαμέρισμα που στοχοποιήθηκε στην περιοχή Σαγιέντα Ζεϊνάμπ ανήκει στη Χεζμπολάχ. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο ακούγονται οι κραυγές του κόσμου που είναι παγιδευμένος στα ερείπια της πολυκατοικίας.

Screams in the vicinity of the Sayeda Zainab area in Damascus due to a powerful explosion. According to the Syrian Observatory, the targeted apartment in Sayeda Zainab belongs to Hezbollah. pic.twitter.com/IGem9AM3UA