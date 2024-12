Συνθήκη Σένγκεν: Ο αντίκτυπος της ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας για την Ελλάδα

Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη με την ένταξη τηςΒουλγαρίας και της Ρουμανίας στηνΣυνθήκη Σένγκεν, από την 1η Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια ημερομηνία ορόσημο για τις δύο χώρες, καθώς Ρουμάνοι και Βούλγαροι θα μπορούν να ταξιδεύουν ελευθέρα στις 29 χώρες (μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα), που βρίσκονται ήδη υπό την «σκέπη» της ζώνης Σένγκεν η οποία εξασφαλίζει την ελεύθερη μετακίνηση σε περισσότερους από 450 εκατ. πολίτες.

Ποιος θα είναι όμως ο αντίκτυπος της κατάργησης των συνόρων για την Ελλάδα με δυο χώρες που αποτελούν σημαντικές τουριστικές και εμπορικές δεξαμενές για τη χώρα;

«Η ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν από 1η Ιανουαρίου 2025 φέρνει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μεγαλύτερη ένταση στο προσκήνιο, καθώς διευκολύνεται περαιτέρω η κίνηση των ανθρώπων και των εμπορευμάτων στη διασυνοριακή περιοχή. Η κατάργηση των ελέγχων με τη Βουλγαρία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό μπορεί να έχει θετική επίδραση τόσο στην τοπική όσο και στην εθνική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η μεταφορά εμπορευμάτων» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

🇷🇴Romania and 🇧🇬Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025!



It will now cover 29 countries: 25 EU member states (without Ireland and Cyprus), as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. pic.twitter.com/AhKI4CUJ6c