Σύμπραξη με το Ισραήλ ζητά από Λιβανέζους και Ιρανούς ο πρόεδρος του Ισραήλ – Τι είπε στη συνέντευξή του στο Al-Arabiya

Μια ημέρα πριν από την θλιβερή επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς αιματοκύλησε το Ισραήλ και αποτέλεσε την αρχή για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, για πρώτη φορά στα χρονικά ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ, πρόεδρος του Ισραήλ παραχώρησε συνέντευξη στο αραβικό δίκτυο Al-Arabiya μιλώντας για τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Λίβανο αλλά και την ένταση που επικρατεί με το Ιράν.

“I was disappointed by this comment by President Macron.”



Israeli President Isaac Herzog says he was let down by the French president's call to halt arms deliveries to Israel and reminds him that Israel is "fighting for the future of the free world."