Στις 26 Αυγούστου η μονομαχία Μασκ – Ζουκερμπεργκ; Θα μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα Χ

Την 26η Αυγούστου πρότεινε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ως ημερομηνία διεξαγωγής της μάχης με τον Έλον Μασκ.

Οι μεγιστάνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανταλλάσσουν βολές στο Διαδίκτυο εδώ και εβδομάδες από τότε που ο Μασκ πρότεινε ότι «ήταν έτοιμος για έναν αγώνα σε ρινγκ» εναντίον του CEO της Meta.

Η είδηση για την πιθανή αναμέτρηση διαδόθηκε γρήγορα, με τον πρόεδρο της διοργάνωσης πάλης UFC να ισχυρίζεται ότι μια σύγκρουση μεταξύ του ζευγαριού θα έσπαγε όλα τα ρεκόρ σε «κλικ» και θα ήταν ο «μεγαλύτερος αγώνας όλων των εποχών».

O αγώνας φάνηκε να τινάζεται στον αέρα, όταν ο γεννημένος στη Νότια Αφρική δισεκατομμυριούχος είπε πρόσφατα ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση στον αυχένα και στο άνω μέρος της πλάτης του, με τη μητέρα του να εκφράζει τις επιφυλάξεις της για πιθανή μάχη.

Ωστόσο, ο 52χρονος την Κυριακή ανέφερε σε tweet ότι προπονείται για προετοιμασία. «Σηκώνω βάρη όλη την ημέρα, προετοιμάζομαι για τον αγώνα. Δεν έχω χρόνο για γυμναστική, οπότε τα φέρνω στη δουλειά».

Την ίδια μέρα ισχυρίστηκε ότι η σύγκρουση θα μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα X του (πρώην Twitter) με πληρωμή ανά προβολή, με τα έσοδα να συγκεντρώνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, χωρίς να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work.