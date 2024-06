Σουδάν: Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» για την κατάσταση στο Νταρφούρ

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέφρασε σήμερα “σοβαρή ανησυχία” για τη βία που διαπράττεται στο Νταρφούρ, στο νοτιοδυτικό Σουδάν, και κάλεσε αυτόπτες μάρτυρες να στείλουν στο ΔΠΔ στοιχεία που να του επιτρέπουν να διεξαγάγει έρευνα.

«Ανησυχώ σοβαρά σχετικά με τις καταγγελίες για εγκλήματα (…) σε μεγάλη κλίμακα που διαπράττονται στην Αλ Φάσερ και στις γειτονικές περιοχές», σημειώνει ο εισαγγελέας Καρίμ Χαν σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

