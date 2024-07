Σομαλία: Πέντε νεκροί και είκοσι τραυματίες από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο έξω από κατάμεστη καφετέρια που έδειχνε τον τελικό του Euro

Πέντε νεκροί και είκοσι τραυματίες είναι ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε έξω από καφετέρια στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σομαλίας, Μογκαντίσου.

Η καφετέρια ήταν γεμάτη κόσμο διότι πρόβαλε σε μεγάλη οθόνη τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, σημείωσαν σομαλικά μέσα ενημέρωσης.

Οπτικό υλικό που μετέδωσαν εικονίζει τη στιγμή της έκρηξης και πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και αρκετά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο.

#BREAKING #SOMALIA #MOGADISHU #SOMALIE #AFRICA #AFRIQUE



🔴 SOMALIA :📹 CAR BOMB EXPLOSION IN FRONT OF A CAFÉ IN MOGADISHU CITY WHILE PEOPLE WERE WATCHING THE EURO 2024 FINAL MATCH!



Number of casualities yet unknown.#Ultimahora #Explosion pic.twitter.com/54E2diHZE8