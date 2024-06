Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο αστροναύτης του Apollo 8 που τράβηξε την εμβληματική φωτογραφία Earthrise

Ο συνταξιούχος υποστράτηγος Γουίλιαμ Άντερς, ο πρώην αστροναύτης του Apollo 8 που τράβηξε την εμβληματική φωτογραφία «Earthrise» από το διάστημα το 1968, σκοτώθηκε όταν το αεροπλάνο που οδηγούσε μόνος του έπεσε στη θάλασσα, ανοιχτά των νησιών Σαν Χουάν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Ήταν 90. Ο γιος του, Γκρεγκ Άντερς, επιβεβαίωσε τον θάνατο.

