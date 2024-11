Σιγκαπούρη: Εκτέλεση δι’ απαγχονισμού διακινητή ναρκωτικών – Ήταν η 3η σε μια εβδομάδα

Πενηνταπεντάχρονος καταδικασμένος για διακίνηση ναρκωτικών εκτελέστηκε σήμερα στη Σιγκαπούρη, στην τρίτη θανάτωση θανατοποινίτη μέσα σε μια εβδομάδα, ανακοίνωσε η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της πόλης-κράτους, η οποία αψηφά τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών για την κατάργηση της εσχάτης των ποινών.

Αφού κρίθηκε ένοχος για διακίνηση 57,43 γραμμαρίων κοκαΐνης —ποσότητας πάνω από το όριο των 15 γραμμαρίων που επισύρει τη θανατική ποινή—, ο Ροσμάν Αμπντουλά εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού, ενημέρωσε η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Σιγκαπούρης.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η θανατική ποινή δεν έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα και καλούν να καταργηθεί.

