Σερβία: Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν εναντίον της εξόρυξης κοιτασμάτων λιθίου

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Βελιγράδι εναντίον της επανέναρξης αμφιλεγόμενου σχεδίου εκμετάλλευσης μεταλλείου λιθίου, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη.

Πριν από τη συγκέντρωση στο κέντρο της σερβικής πρωτεύουσας, δυο μορφές του κινήματος εναντίον του σχεδίου κατήγγειλαν πως προσήχθησαν για λίγη ώρα από μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας που προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια οδηγούσε στο κλείσιμο δρόμων θα ήταν «παράνομη».

#BREAKING – A large protest is taking place in Belgrade, Serbia, against the lithium mining project by Rio Tinto and BlackRock. #Serbia #protest pic.twitter.com/9bIvwA77Ug