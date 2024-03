Σεισμός 5,4 βαθμών στα σύνορα Βοσνίας-Μαυροβουνίου – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός τα ξημερώματα στην περιοχή των συνόρων του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού, ισχύος 5,4 βαθμών -το γερμανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο GFZ εκτίμησε νωρίτερα πως ήταν 5,6 βαθμών-, εντοπίστηκε στο δυτικό Μαυροβούνιο, περίπου τριάντα χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το όρος Νίξιτς, ή περίπου 25 χιλιόμετρα από τη βοσνιακή πόλη Μπίλετσα.

#Earthquake 16 km NW of #Gradačac (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 00:10:42). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/Lv6Myv1BXi pic.twitter.com/s9R7C54SOH