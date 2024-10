Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ – Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη Βηρυτό «τώρα»

Ο IDF ανακοίνωσε ότι οι σειρήνες που προειδοποιούν για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, μεταξύ άλλων και στο Τελ Αβίβ. «Οι συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές στο κέντρο της χώρας μετά από εκτοξεύσεις που πέρασαν στη χώρα από τον Λίβανο, οι λεπτομέρειες ερευνώνται», έγραψε ο στρατός στο Χ. Σε επόμενη ανάρτηση, ο IDF ανέφερε ότι εντοπίστηκαν τρεις εκτοξεύσεις από τον Λίβανο και «όλες οι απειλές αναχαιτίστηκαν».

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk