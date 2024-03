Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τη διαχείριση υδάτων της Θεσσαλίας – Μέχρι τις 29/3 οι παρατηρήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το σχέδιο έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας https://t.co/CqHHVBT2i7 March 13, 2024

Το σχέδιο συνολικά 397 σελίδων που έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα φέρει τον τίτλο: Draft Master Plan «Water Management In Thessaly In The Wake Of Storm Daniel How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges» και αναπτύσσεται σε 6 βασικά κεφάλαια.

Δείτε παρακάτω τη σύνοψη της κύριας έκθεσης που θα μείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Μαρτίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στις 11 Μαρτίου με παραγωγικούς φορείς της περιοχής είχε δηλώσει σχετικά με το Master Plan των Ολλανδών επιστημόνων: «Σαράντα επιστήμονες, από οκτώ τομείς δούλεψαν 15.000 ώρες για να ακτινογραφήσουν τις πληγείσες περιοχές και να εκπονήσουν το σχέδιο για τη Θεσσαλία» είπε ο πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του πριν την παρουσίαση του master plan που συνέταξε η ολλανδική εταιρεία HVA. Όπως είπε δεν είναι θέσφατο, αλλά δίνει κατευθύνσεις. «Θα είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε ότι αποτελεί ένα οδικό χάρτη που μπορούμε να συμφωνήσουμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια δραστική παρέμβαση για την ανοικοδόμηση της Θεσσαλίας» μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel και να μετατρέψουμε αυτό που συνέβη «σε μια ευκαιρία μιας ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά».

Στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews είχε μιλήσει (6/3) ο Μιλτιάδης Γκουζούρης, CEO της HVA International, σχετικά με το σχέδιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας εξηγώντας ότι η εταιρεία σχεδιάζει συστήματα προστασίας από πλημμύρες καθώς και συστήματα άρδευσης κλπ. Και όπως είχε τονίσει πρόκειται για μια συνολική μέλετη, ένα master plan που περιέχει μεταξύ άλλων τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί η προστασία της περιοχής, η αγροτική παραγωγή, η εύρεση νερού για την άρδευση και η αποφυγή άλλου είδους καταστροφών.

Σύμφωνα με τον κ. Γκουζούρη το μεγαλύτερο πρόβλημα του θεσσαλικού κάμπου είναι η ξηρασία και η έλλειψη νερού. «Ο υδροφόρος ορίζοντας στη Θεσσαλία έχει πέσει πάρα πολύ» με συνέπεια, όπως είχε αποκαλύψει να χρειάζεται να πρέπει ο αγρότης για να έχει νερό και να καλλιεργήσει να κάνει γεώτρηση στα 300 μέτρα, κάτι που όπως σχολίασε είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.

Και όπως επισήμανε το νερό στη Θεσσαλία μέχρι τώρα είναι σκορπισμένο στα χέρια πάρα πολλών φορέων κι ο καθένας είχε ένα δικό του σχέδιο χωρίς να υπάρχει συνοχή και γνώση για τις επιπτώσεις που φέρνει η κάθε κίνηση. Γεγονός που αναμένεται να αλλάξει.

