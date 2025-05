Ρουμανία: Ποιος είναι ο ακροδεξιός Τζόρτζε Σιμιόν που «έπιασε» 40,6% στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών

Έχοντας συγκεντρώσει περίπου το 40,6% των ψήφων στον πρώτο γύρω των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία ο υποψήφιος της ακροδεξιάς και ευρωσκεπτικιστής, Τζορτζε Σιμιόν, φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί έναντι του δημάρχου του Βουκουρεστίου Νικουσόρ Νταν που βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 20,91%, με καταμετρημένο το 99,6% των εκλογικών τμημάτων. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο στις 18 Μαΐου.

Eurosceptic George Simion won the first round of Romania’s presidential election re-run, partial results showed, after a ballot seen as a test of the rise of Donald Trump-style nationalism in the European Union https://t.co/ickIZCgpyS pic.twitter.com/HVAxuke1Xm