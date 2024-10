Ρουκέτες πλήττουν την περιοχή της Χάιφα – Αεροπορικές επιδρομές σε προάστιο της Βηρυτού μετά από προειδοποίηση των IDF

Ρουκέτες πλήττουν αυτή την ώρα την περιοχή της Χάιφα. Σύμφωνα με του Times of Israel, γιατροί λένε ότι ανταποκρίνονται σε αναφορές για πλήγματα ρουκετών στη Χάιφα, αφού οι σειρήνες ήχησαν στη βόρεια παράκτια πόλη και σε κοντινές πόλεις. Δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, νέες σειρήνες ηχούν στο Κιριάτ Σμονά και σε κοντινές πόλεις στα βόρεια σύνορα.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από τη Χάιφα φαίνεται να δείχνουν σοβαρές ζημιές σε κυκλικό κόμβο που χτυπήθηκε από ρουκέτα.

Footage shows the site of a rocket impact in Haifa this evening. pic.twitter.com/iBAnOvUU3p