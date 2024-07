Ροστόφ: Κατασβέστηκε η φωτιά που προκλήθηκε σε τερματικό σταθμό πετρελαίου από την επιδρομή ενός drone

Μία φωτιά που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από την επιδρομή ενός drone σε έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιφέρεια του Ροστόφ, στη Ρωσία κατασβέστηκε, όπως ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκολούμπεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά σε πετρελαϊκό σταθμό του Ροστόφ στην περιοχή Τσιμλιγιάνσκι κάλυψε μία έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων καίγοντας για έξι ώρες, πριν από την κατάσβεσή της.

Fire at an oil depot in Russia's Rostov Region



According to some reports, it is a fire after a Ukrainian UAV strike on gasoline tanks. pic.twitter.com/jiRJnKSfKW