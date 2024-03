Ρωσία: Υποστηρίζει ότι απέτρεψε τριπλή χερσαία εισβολή από τους Ουκρανούς

Νέα διάσταση στην πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας που έχει μπει στον τρίτο χρόνο δίνει η πληροφορία από τους Ρώσους ότι σήμερα απέτρεψε χερσαία εισβολή των Ουκρανών η οποία εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε τρία σημεία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Mια εξέλιξη που έρχεται τρεις ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία αλλά και λίγες ώρες μετά την επίθεση με drone της Ουκρανίας σε ρωσικά εδάφη. Η επίθεση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έγινε στις περιοχές του Κουρσκ και Μπέλγκοροτ. Nα σημειωθεί ότι το βράδυ έγινε μια μεγάλη έκρηξη σε μονάδα διύλισης πετρελαίου στην πόλη Κστόβα, στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκραντ της Ρωσίας,

In the Russian city of Orel, at night there was an explosion at an oil depot. A strong fire broke out at the site, which has not yet been extinguished. pic.twitter.com/FBVjRLrFe0