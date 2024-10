Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επίθεση ενόπλων στην Ινγκουσετία

Φονική ενέδρα έστησαν ένοπλοι σε αυτοκίνητο αξιωματούχου στη ρωσική δημοκρατία της Ινγκουσετίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, με στόχο αυτοκίνητο που είχε παραχωρηθεί στον υποδιοικητή του Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Εξτρεμισμού στην Ινγκουσετία.

A car carrying employees of the Center for Combating Extremism of the Ministry of Internal Affairs in Ingushetia, within Russia, was attacked by unknown assailants on the Kavkaz highway near Nazran.



