Ρωσία: Στο 12% το επιτόκιο – Πλήγμα για το ρούβλι που υποχώρησε έναντι του δολαρίου

Σε πτωτική πορεία βρίσκεται το νόμισμα της Ρωσίας καθώς τη Δευτέρα (14/8) το ρούβλι καταποντίστηκε σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο με την ισοτιμία να είναι 100 προς 1, χάνοντας σε ένα μήνα το 18% της αξίας του. Γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του επιτοκίου στο 12%.

«Το 8,5% του Ιουλίου αποτελεί πλέον παρελθόν. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αύξησε το επιτόκιό της το οποίο διαμορφώνεται πλέον στο 12%», μετέδωσε ο Θάνος Τσίρος.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο μετά από έκτακτη συνεδρίαση που έγινε προκειμένου να βρεθεί τρόπος να σταματήσει η κατρακύλα του εθνικού νομίσματος.

Οι υπεύθυνοι χάραξης της οικονομικής πολιτικής της χώρας αύξησαν το σημείο αναφοράς στο 12% από 8,5%. Η απόφαση στοχεύει στον περιορισμό των κινδύνων σταθερότητας των τιμών», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε δήλωση.

Russia's central bank hiked its key interest rate by 350 basis points to 12%, an emergency rate move to try and halt the rouble's weakening past 100 to the dollar after a public call from the Kremlin for tighter monetary policy https://t.co/EbVM8yZS7J