Ρωσία: Στις φλόγες εργοστάσιο παραγωγής ακετόνης στην περιφέρεια του Λένινγκραντ

Στις φλόγες είχε τυλιχθεί σήμερα το πρωί εργοστάσιο που παράγει ακετόνη στην περιφέρεια του Λένινγκραντ στη Ρωσία, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

🔥 Gatchina, Leningrad Region, sirens were heard and Russians claim that an acetone production plant is on fire.

The area of ​​the fire is 1,900 square meters.



Officially, the cause of this fire was a fuel spill at the enterprise. Unofficially, locals report several explosions. pic.twitter.com/GoCF72t0GV