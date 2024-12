Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones προκαλεί διαρροή και πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων 

Ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε νωρίς το πρωί πυρκαγιά, ενώ διαπιστώθηκε επίσης διαρροή σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Σμαλένσκ, στο δυτικό τμήμα της ρωσικής επικράτειας, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας απώθησαν επίθεση ουκρανικών drones στην περιοχή Γιάρτσεβα», κάπου τριακόσια χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ουκρανία, σημείωσε ο Βασίλι Ανόχιν μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το κουφάρι ενός από τα drones κατέπεσε στον περίβολο εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου, κάτι που προκάλεσε «διαρροή καυσίμου» και «πυρκαγιά», πρόσθεσε.

BREAKING:



Ukrainian drone swarm hits an oil depot in the Smolensk region of Russia. pic.twitter.com/DqQdSUZQlU