Ρωσία – Ουκρανία: Έξι νεκροί σε ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Ριλσκ της περιφέρειας του Κουρσκ

Ουκρανική πυραυλική επίθεση που είχε στόχο την πόλη Ριλσκ στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας άφησε πίσω της «αρκετούς νεκρούς και τραυματίες», ανακοίνωσε αρχικά η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή επισημαίνοντας ότι «ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμη καθοριστεί».

Αργότερα ο εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ Αλεξάντερ Χινστέιν, ανακοίνωσε ότι από την ουκρανική πυραυαλική επίθεση σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, εκ των οποίων ένα παιδί. Επίσης δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ukrainian forces launched 6 ATACM’s at the border town of Rilsk in Kursk Oblast, targeting the pedagogical college & other public buildings which had been cleared and repurposed as bases for Russian troops. pic.twitter.com/v6Xeuc7K7O