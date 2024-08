Ρωσία: Οι ρωσικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τμήμα της περιφέρειας Βορονέζ έπειτα από επίθεση με drone

Η Ρωσία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τμήμα της περιφέρειας Βορονέζ που συνορεύει με την Ουκρανία έπειτα από επίθεση με drone που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ στον λογαριασμό του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Τα συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πυροδότηση εκρηκτικών υλικών.

🚨 Footage has emerged from the #Voronezh region, where drones made an appearance at night. On the night of August 24, the city of Ostrogozhsk in the Voronezh region was hit by drones. pic.twitter.com/40EP5TlsQh

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια, αλλά είχε ως αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν στην επιβολή μέτρων έκτακτης ανάγκης σε τρεις οικισμούς στην περιοχή Οστρογκόζσκι και να απομακρύνουν 200 ανθρώπους, πρόσθεσε.

Με δήλωσή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «σήμερα έγινε η πρώτη και επιτυχημένη πολεμική χρήση του ουκρανικού drone Palyanitsya. Ο εχθρός ηττήθηκε». Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, αυτό είναι το νεότερο ουκρανικό όπλο. Και σήμερα χτύπησε για πρώτη φορά εχθρικό στόχο».

❗️Zelenskyy: Today was the first and successful combat use of the Ukrainian drone missile "Palyanitsya", the enemy was defeated.



According to the president, this is the newest Ukrainian weapon. And today it hit an enemy target for the first time. pic.twitter.com/y2VCUONgh6